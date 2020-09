Serve pazienza per One UI 2.5 su Samsung Galaxy S9: esce la patch di settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Ci sono importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame questo martedì per quanto concerne il Samsung Galaxy S9. Lo smartphone dovrebbe rientrare nel discorso relativo all’aggiornamento con One UI 2.5, visto che a due abbondanti di distanza dall’esordio sul mercato il device pare destinato ad essere compatibile con il pacchetto software. Ora, però, tocca concentrarsi sulla patch di settembre, che almeno sulla carta ha il compito di assicurare migliori standard di autonomia, dopo quello che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine. Le aspettative sul Samsung Galaxy S9 con l’aggiornamento di settembre In particolare, l’aggiornamento di settembre al momento ci offre pochi spunti ufficiali, ... Leggi su optimagazine

chetempochefa : “Devo tenere a bada il buono, il brutto e il cattivo che mi accompagnano: il Parkinson, il diabete e la cecità. No… - LeoAmbro999 : RT @antosalatino: Chiudo,in Italia stiamo leggendo più “interpretazioni” che INFORMAZIONI La trattativa #Suarez non cambia di giorno in g… - Gingerly116027 : @MustErminea @Bruno___dog E tu glielo permetti?!?? Io a 5 anni ho urlato e rincorso mio nonno che voleva uccidere un… - oscarvalle1984 : RT @antosalatino: Chiudo,in Italia stiamo leggendo più “interpretazioni” che INFORMAZIONI La trattativa #Suarez non cambia di giorno in g… - AlessandroDre1 : RT @antosalatino: Chiudo,in Italia stiamo leggendo più “interpretazioni” che INFORMAZIONI La trattativa #Suarez non cambia di giorno in g… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve pazienza Sebastiani "Per l'attaccante serve pazienza. Tutino resta la prima scelta" Rete8 ATALANTA - Ilicic torna a Zingonia, il presidente della Federcalcio Mijatovic: "Serve tempo, prova una sensazione di angoscia"

Zingonia è il giorno di Josip Ilicic. Dopo essere rientrato in Slovenia per risolvere alcuni problemi personali, l'attaccante dell'Atalanta è tornato infatti a farsi vedere al centro sportivo nerazzur ...

Sampdoria, Ferrero: «Serve un mediano e una punta»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in una intervista a Il Secondo XIX ha parlato degli obiettivi di mercato del club blucerchiato. «Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è.

Zingonia è il giorno di Josip Ilicic. Dopo essere rientrato in Slovenia per risolvere alcuni problemi personali, l'attaccante dell'Atalanta è tornato infatti a farsi vedere al centro sportivo nerazzur ...Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in una intervista a Il Secondo XIX ha parlato degli obiettivi di mercato del club blucerchiato. «Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è.