Sentenze da manuale: dittatori buoni e dittatori cattivi (Di martedì 8 settembre 2020) Ci sono dittatori buoni e dittatori cattivi e noi, popoli etero-diretti ed etero-determinati, come spiegava ieri Tommaso Di Francesco sul manifesto, sappiamo bene come fare la lista. Cinque persone senza nome sono state condannate a 20 anni di prigione a Riad per l’omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, torturato e fatto a pezzi il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita a Istanbul. Un processo farsa del principe Mohammed bin Salman mandante dell’assassinio, al quale Usa e Occidente vendono armi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Cinque persone senza nome sono state condannate a 20 anni di prigione a Riad per l’omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, torturato e fatto a pezzi il 2 ottobre 2018 nel consolat ...

Cinque persone senza nome sono state condannate a 20 anni di prigione a Riad per l'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, torturato e fatto a pezzi il 2 ottobre 2018 nel consolat ...