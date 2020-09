Salerno, Tommasetti (Lega): “De Luca continua a mentire ai campani” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Anziché fare dell’ironia, De Luca chiarisca la sua posizione“. Lo chiede Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania nella circoscrizione Salerno, intervenuto sull’inchiesta per truffa e falso che coinvolge il governatore. “Restiamo garantisti e la magistratura farà il suo corso. Ci auguriamo in ogni caso che la vicenda venga chiarita. Leggere di vigili di Salerno trasferiti nello staff del governatore onestamente fa riflettere. Ma la cosa preoccupante è che De Luca, per difendersi dalle accuse, stia dando vita al solito show a suon di bugie, affermando addirittura di aver fatto risparmiare l’Ente. Teme forse ripercussioni sull’esito elettorale? E ... Leggi su anteprima24

"La nostra provincia è devastata dalle fiamme mentre la Regione sta a guardare". Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, commenta così l'emergenza roghi c ...

Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università di Salerno, Responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, affronta il tema dell’apertura degli Atenei e contesta il clima di incertezza ...

