Rihanna: incidente in scooter per la popstar (Di martedì 8 settembre 2020) Tmz ha pubblicato delle foto che preoccupano i fan di Rihanna ma il portavoce rassicura: è in piena ripresa dopo l’incidente Qualche giorno fa Rihanna ha avuto uno spaventoso incidente in scooter elettrico: secondo il portale Tmz, che ha pubblicato le foto del volto della popstar segnato dai lividi e da un occhio nero, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe ribaltata. Dopo il grande spavento per la loro beniamina, i fan della voce di Umbrella hanno però ricevuto tutte le rassicurazioni del caso dal portavoce della stessa che al magazine “People” ha asserito: “Ha avuto un incidente ma si è completamente ripresa. Per fortuna le ferite non erano gravi ed è tornata subito in forma”. Sospiro ... Leggi su zon

