Previsioni Meteo Toscana: domani punte di 31-33°C nell’interno (Di martedì 8 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti cumuliformi pomeridiani nell’interno; non esclusi isolati brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi sottocosta. Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento. punte di 31-33 gradi nell’interno. Giovedì 10 velato in mattina con nubi stratificate in aumento a partire dalle zone costiere. Nuvoloso nel pomeriggio-sera con possibili isolate precipitazioni, più probabili sui rilievi nord-occidentali. Venti: deboli meridionali. Mari: poco ... Leggi su meteoweb.eu

