Pestaggio di Colleferro: dopo il massacro di Willy, la birra al bar (Di martedì 8 settembre 2020) Una banda che si definiva “invincibile”, che da tempo terrorizzava, minacciava, si avvalevano della pura violenza per spadroneggiare un territorio in maniera del tutto bestiale. Una brutalità tale da renderli inscalfibili anche davanti alla morte, intoccabili dal sentimento di aver tolto la vita ad un ragazzo di 21 anni che fino all’ultimo respiro ha pregato loro di non ucciderlo. Sappiamo chi era Willy, il giovane 21enne che ha perso la vita, più difficile e oscuro capire chi sono Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli atleti di MMA, come riporta Fanpage, ora tra gli accusati di omicidio preterintenzionale. La birra al bar dopo il massacro di Willy Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo avergli tolto la vita a calci e pugni, i ... Leggi su thesocialpost

