Omicidio dello zainetto | sette ergastoli ai killer di San Giovanni

Napoli – Il 9 aprile del 2019 i killer fecero fuoco appena videro l'obiettivo. Anche se era in compagnia del nipotino, anche se erano davanti a una scuola. Luigi Mignano doveva morire e si trascinò a fatica verso l'ingresso dell'istituto scolastico dove morì crivellato di proiettili. Poco più dietro uno zainetto, lasciato cadere dal piccolo che stringeva con la mano e che per miracolo non fu colpito. Il cognato del boss Ciro Rinaldi morì in via Ravello a San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale della città di Napoli. Ieri il giudice per le indagini preliminari ha inflitto sette ergastoli. Carcere a vita a Salvatore Autiero, Pasquale Ariosto, Gennaro Improta, Giovanni Salomone, ...

Oggi è stata pronunciata la sentenza di primo grado contro i mandanti e gli esecutori dell’omicidio di Luigi Mugnano, cognato del boss Ciro Rinaldi. Il Tribunale di Napoli ha condannato all’ergastolo ...

