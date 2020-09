Napoli Primavera, si riparte: cinque rinforzi in prova per mister Cascione (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la partenza della prima squadra, due giorni fa è iniziato a Castel di Sangro il ritiro del Napoli Primavera, che terrà impegnati gli azzurrini fino al 16 settembre prossimo. La rosa del neo tecnico Emmanuel Cascione, ingaggiato dal club partenopeo dopo l’esperienza al Cattolica (Serie D), è un vero e proprio cantiere aperto. Considerando che l’obiettivo stagionale è il ritorno immediato nel Campionato Primavera 1, la società sta cercando dei rinforzi. Secondo quanto raccolto da IamNaples.it, sono in prova due ragazzi dell’Afro Napoli (Napoli United) insieme ad altri tre provenienti dall’Olanda. Si tratta del difensore centrale senegalese Babacar Dieng (2003), ... Leggi su anteprima24

Borya4_BFL : RT @ilRomanistaweb: ?? Roma, da Strootman a Zaniolo: quanti infortuni al crociato dal 2014. Il primo fu l'olandese in una partita contro il… - ilRomanistaweb : ?? Roma, da Strootman a Zaniolo: quanti infortuni al crociato dal 2014. Il primo fu l'olandese in una partita contro… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tim Cup Primavera, ecco il calendario per la prossima stagione: Tim Cup… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Come raccolto da @CalcioNapoli24, il #Napoli starebbe per cedere in prestito al #Legnago in Serie C, tre calciatori della… - CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: Il #Napoli cede tre #Primavera al #Legnago in #SerieC: #Senese, #Sgarbi e #Zanoli ai saluti [ESCLUSIVA] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Primavera [Foto] Arrivo del Napoli Primavera a Castel di Sangro Il Napoli Online Coppa Italia Primavera 2020/2021: date e tabellone

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato le date e il tabellone della Coppa Italia Primavera 2020/2021. Le squadre coinvolte sono: Ascoli, Atalanta, Benevento, Bologna, Bresc ...

Calciomercato Lazio: si chiude per Kumbulla

Lazio, Lotito rompe gli indugi. Il presidente del club capitolino sembrerebbe pronto a chiudere subito per il centrale albanese del Verona Marash Kumbulla. Il club biancoceleste vorrebbe approfittare ...

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato le date e il tabellone della Coppa Italia Primavera 2020/2021. Le squadre coinvolte sono: Ascoli, Atalanta, Benevento, Bologna, Bresc ...Lazio, Lotito rompe gli indugi. Il presidente del club capitolino sembrerebbe pronto a chiudere subito per il centrale albanese del Verona Marash Kumbulla. Il club biancoceleste vorrebbe approfittare ...