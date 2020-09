Minecraft si potrà giocare anche in realtà virtuale (Di martedì 8 settembre 2020) (Foto: Minecraft)Mojang Studios ha ufficializzato che arriverà a fine mese con un aggiornamento del gioco la speciale funzionalità di realtà virtuale per Minecraft che renderà possibile immergersi letteralmente nel popolare titolo sandbox attraverso i visori PlayStation Vr. Si tratterà di un update gratuito che si basa sul lavoro già svolto per altre piattaforme in passato. L’annuncio è arrivato dal blog ufficiale di Playstation che racconta come il team di sviluppo di Minecraft per PlayStation Vr non abbia avuto troppi intoppi dal lock-down per via della pandemia Covid-19. Questo per via delle solida fondamenta del precedente codice sviluppato per altre piattaforme vr (ossia Oculus di Facebook) che è stato opportunamente adattato dagli sviluppatori di ... Leggi su wired

24h_Tecnologia : Minecraft su PS4 potrà essere giocato con PlayStation VR: L'aggiornamento, gratuito per tutti coloro che possiedono… - SimoneGironi : Ing.Gironi Minecraft su PS4 potrà essere giocato con PlayStation VR - - HDblog : RT @HDblog: Minecraft su PS4 potrà essere giocato con PlayStation VR - gigibeltrame : Minecraft su PS4 potrà essere giocato con PlayStation VR #digilosofia - DarioConti1984 : Minecraft su PS4 potrà essere giocato con PlayStation VR -

