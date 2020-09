Mbappè positivo, Leonardo furioso con la Federazione: "Inaccettabile apprenderlo dalla stampa" (Di martedì 8 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha attaccato la Federcalcio francese, rea di essere responsabile della positività al Covid-19 di Kylian Mbappé. Leggi su tuttonapoli

SmorfiaDigitale : Dalla Francia: Mbapp positivo al Coronavirus. L'attaccante asintomatico e in iso... - TSTARANTO : Coronavirus: Mbappè positivo al tampone - Pall_Gonfiato : Sarebbe il settimo contagiato del #Psg - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Altra tegola per Mbappé: dopo l'infortunio, il coronavirus - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Altra tegola per Mbappé: dopo l'infortunio, il coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè positivo Champions League, niente infiltrazioni: Mbappé partirà dalla panchina - Sportmediaset Sport Mediaset Verona, infortunio Lazovic: ecco il bollettino medico

La seconda in carriera. Oltre a lui, c’è da segnalare la positività al Coronavirus di Kylian Mbappe, stella della Francia e del PSG. Ciò ha mandato su tutte le furie il direttore sportivo del ...

Mbappé positivo al Covid, Leonardo inviperito

Sport - Il ds del Psg si scaglia contro la Federazione francese.. Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da mae ...

La seconda in carriera. Oltre a lui, c’è da segnalare la positività al Coronavirus di Kylian Mbappe, stella della Francia e del PSG. Ciò ha mandato su tutte le furie il direttore sportivo del ...Sport - Il ds del Psg si scaglia contro la Federazione francese.. Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da mae ...