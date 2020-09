Matteo Salvini: “Bisogna capire se governo poteva salvare vite e non lo ha fatto” (Di martedì 8 settembre 2020) ”Noi chiediamo solo trasparenza, chiarezza. Chiediamo che non ci siano segreti. All’inizio ci poteva stare, ma adesso siamo a settembre: è giusto capire se il governo aveva gli elementi per agire prima e salvare vite e non lo ha fatto’‘. Lo ha detto Matteo Salvini a Radio24 riguardo al ‘piano segreto’ del governo a febbraio sulla gestione dell’emergenza coronavirus. ”Scuola? Da papà voglio certezze – ha detto –. Ad oggi insegnanti, studenti, presidi, non hanno certezze. Siamo l’unico Paese in Europa che ancora sulla scuola non ha bidelli, insegnanti, aule e banchi. E non sarà mica colpa mia”. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Il governo spalanca i porti a migliaia di clandestini e non fiata dopo il sequestro di due pescherecci italiani da… - matteosalvinimi : L’analisi del bacio di Salvini...... Ma che problemi hanno??? Sorridiamo Amici, buona notte a tutti voi, con ?? non… - DantiNicola : Matteo Salvini, l'uomo che faceva il ministro bevendo mojito dal Papeete definisce 'Indegna' @TeresaBellanova. Non… - TricomiF : RT @La_manina__: Magari non significa niente, ma tra i 'mi piace' sulla pagina Facebook di uno degli assassini di #Colleferro non ho trovat… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: L’analisi del bacio di Salvini...... Ma che problemi hanno??? Sorridiamo Amici, buona notte a tutti voi, con ?? non ana… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Matteo Salvini: «Tornerò al governo da presidente del Consiglio» Il Messaggero Salvini: "A Giugliano bomba tossica al campo rom"

"Ci risiamo. Bomba tossica al campo rom di Giugliano in Campania, con rifiuti in fiamme e aria irrespirabile, nell'indifferenza di Comune, Regione e Viminale. Il governatore De Luca tace, ma dovrebbe ...

Mario Giordano a Quarta Repubblica contro Faraone: "Ricordi Carola Rackete? Ora sali sulla nave dei migranti col coronavirus"

Prima gli ride in faccia, poi Mario Giordano sbatte davanti a Davide Faraone un pensiero che molti italiani, non solo i cosiddetti sovranisti, condividono sul tema dell'immigrazione. Ospite di Nicola ...

"Ci risiamo. Bomba tossica al campo rom di Giugliano in Campania, con rifiuti in fiamme e aria irrespirabile, nell'indifferenza di Comune, Regione e Viminale. Il governatore De Luca tace, ma dovrebbe ...Prima gli ride in faccia, poi Mario Giordano sbatte davanti a Davide Faraone un pensiero che molti italiani, non solo i cosiddetti sovranisti, condividono sul tema dell'immigrazione. Ospite di Nicola ...