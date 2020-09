Mattarella a Loreto, prima visita la Basilica poi accende la lampada per la Pace: il video (Di martedì 8 settembre 2020) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso nella Basilica della Santa Casa di Loreto la lampada della preghiera per l’Italia, un rito che si ripete da 22 anni e che quest’anno, in occasione del Giubileo lauretano, “si estende a tutta l’umanità”, come ha spiegato l’arcivescovo delegato pontificio di Loreto, Fabio Dal Cin. La cerimonia è avvenuta al termine della Messa celebrata dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

