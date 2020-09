Lundini mette una surreale ma piacevole pezza su Rai 2 (Di martedì 8 settembre 2020) Valerio Lundini Direttamente dal tavolo di Battute, Valerio Lundini torna su Rai2 più impreparato che mai. Ha debuttato ieri – in seconda serata – Una pezza di Lundini, una sorta di varietà dai toni sarcastici con cui il comico ha infarcito venticinque minuti di trasmissione. Una parentesi breve ma intensa in cui il fumettista ha giocato sull’incipit del programma: dover rimpiazzare -mettendo, appunto, una toppa- un’immaginaria trasmissione condotta da Alfonso Cuaron (che è un regista!) e Alessandro Greco, che misteriosamente salta. E’ sull’elemento surreale che Lundini gioca e basa la formula del suo varietà. Il comico conferma di avere un talento innegabile, una capacità di uscire fuori dai canoni ... Leggi su davidemaggio

davidemaggio : Lundini mette una surreale ma piacevole pezza su Rai 2 La recensione - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Valerio Lundini ci mette “Una pezza” su Rai2 con Emanuela Fanelli. In seconda serata un nuovo show a… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Valerio Lundini ci mette “Una pezza” su Rai2 con Emanuela Fanelli. In seconda serata un nuovo show a… - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: #UnaPezzaDiLundini: il nuovo show impreparato e provvisorio all'insegna dell'umorismo surreale, con il 'conduttore di… - Raiofficialnews : #UnaPezzaDiLundini: il nuovo show impreparato e provvisorio all'insegna dell'umorismo surreale, con il 'conduttore… -

Ultime Notizie dalla rete : Lundini mette Valerio Lundini ci mette ''Una pezza'' su Rai2 con Emanuela Fanelli RAI - Radiotelevisione Italiana Ci voleva Una pezza di Lundini, il programma di Rai2 scuote la Tv dal torpore

"Surreale" è l'aggettivo abusato che si usa accostare a quella comicità non immediata, per la quale è necessario il secondo di riflessione in più utile a capire se tu e l'autore della battuta apparten ...

Rai2: Valerio Lundini ci mette "Una pezza" con Emanuela Fanelli

Roma, 7 set. (askanews) - Un programma che sembra nascere provvisorio e impreparato in tutti i settori: dalla conduzione alla regia, dagli autori ai tecnici. "Una pezza di Lundini" è il nuovo show che ...

"Surreale" è l'aggettivo abusato che si usa accostare a quella comicità non immediata, per la quale è necessario il secondo di riflessione in più utile a capire se tu e l'autore della battuta apparten ...Roma, 7 set. (askanews) - Un programma che sembra nascere provvisorio e impreparato in tutti i settori: dalla conduzione alla regia, dagli autori ai tecnici. "Una pezza di Lundini" è il nuovo show che ...