Lucia Esposito: “La Regione resti a De Luca, il Pd torni ai militanti” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – «Il Partito democratico vive una crisi profonda e va rilanciato, dal basso. Molti si sono allontanati dal partito, ma io che sto girando la provincia riscontro voglia di esserci, di fare». Più che un messaggio elettorale, nella presentazione della sua candidatura alla regionali, nel pomeriggio del 7 settembre, a Caserta, Lucia Esposito, anima libera del Pd, ha voluto lanciare un messaggio politico, forte e chiaro. «Bisogna consentire alle persone – ha esordito – di partecipare, di decidere. I militanti non possono essere chiamati solo per il voto o per la tessera. Io mi candido perché ambisco al ruolo di consigliere regionale, com’è naturale che sia, ma la ragione profonda del mio impegno è politica: voglio continuare a contribuire alla ... Leggi su anteprima24

