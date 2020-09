La rivincita di Zingaretti, che resiste alle correnti del No e lancia il PDSÌ (Di martedì 8 settembre 2020) “Ci sono due persone che si stanno spendendo per questa battaglia più di tutti: Nicola Zingaretti e il sottoscritto. Vi pare normale”. E subito dopo: “Ma come mai Di Maio fa campagna tutti i giorni in Puglia, dove è in corsa contro il Pd e non in Liguria, dove siamo alleati?”. Queste due frasi affilate di Goffredo Bettini, con il loro sottointeso vagamente amaro, la dicono lunga sulla fase delicata del Pd e del suo segretario, sul momento cruciale che la leadership di “Zinga” ha superato ieri. Battersi contemporaneamente per le regionali e per il referendum, come se fosse la battaglia più delicata in cui si gioca la scommessa di una segreteria, dover difendere insieme le sue due scelte strategiche: il governo delle Regioni e l’alleanza giallorossa, l’accordo sul taglio ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : rivincita Zingaretti La rivincita di Zinga che impone il PDSÌ TPI Roma a porte chiuse è un'ingiustizia. Con l'ombra di una vendetta politica

Non mi è capitato spesso, negli ultimi 20 anni, di essere d’accordo con il Presidente della Fit Angelo Binaghi, ma stavolta è così: l’impossibilità per i prossimi Internazionali di accogliere una perc ...

La rivincita di Zinga che impone il PDSÌ

È nato il PDSÌ: non si tratta di una rievocazione del vecchio Pds, come temuto da Giorgio Gori, ma semplicemente della linea imposta dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, che si prende la sua rivin ...

Non mi è capitato spesso, negli ultimi 20 anni, di essere d’accordo con il Presidente della Fit Angelo Binaghi, ma stavolta è così: l’impossibilità per i prossimi Internazionali di accogliere una perc ...È nato il PDSÌ: non si tratta di una rievocazione del vecchio Pds, come temuto da Giorgio Gori, ma semplicemente della linea imposta dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, che si prende la sua rivin ...