Jason Momoa: la star di Aquaman sostiene pubblicamente Ray Fisher contro la Warner (Di martedì 8 settembre 2020) Jason Momoa ha pubblicato su Instagram un messaggio di sostegno nei confronti di Ray Fisher, il collega di Justice League che aveva contestato Joss Whedon e in seguito anche la Warner Bros. Jason Momoa è entrato a gamba tesa nella querelle tra la co-star di Justice League, Ray Fisher, e la Warner Bros. schierandosi con il collega attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram con l'hashtag #IStandWithRayFisher. Lo scontro tra Fisher e la major si è acuito dopo la risposta della società alle accuse dell'attore nei confronti dei presunti comportamenti abusivi di Joss Whedon in Justice League. "Warner Bros. ha deciso di indebolire le accuse ... Leggi su movieplayer

