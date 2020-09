In Veneto apre il campus tecnologico più grande d’Europa (Di martedì 8 settembre 2020) A differenza del colibrì di Sandro Veronesi, che impiega tutte le sue energie per rimanere fermo, il più noto incubatore italiano di startup, H-Farm,ha compiuto un balzo nel futuro inaugurando il suo campus a Ca’ Tron (in provincia di Treviso). campus H-Farm può essere considerato come uno fra i più grandi poli di innovazione a livello europeo. Sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico, architettonicamente diffuso e con solo il 10% edificato sui complessivi 51 ettari: lo spazio restante è adibito a parco attrezzato e area boschiva (con oltre 3.500 alberi), aperti al pubblico. Il fondatore Riccardo Donadon quindici anni fa ha creato il primo Venture incubator del mondo con l’obiettivo di “guidare la trasformazione digitale delle aziende e produrre cultura attraverso nuovi modelli ... Leggi su wired

