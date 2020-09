Il reboot di Gossip Girl slitta al tardo 2021? Svelata la data d’inizio riprese (Di martedì 8 settembre 2020) La produzione dell’atteso reboot di Gossip Girl ha finalmente ottenuto il via libera. Le riprese della serie tv, che arriverà sulla piattaforma HBO Max, dovevano iniziare in primavera, ma la pandemia di Covid-19 ha costretto tutti a chiudere il set e rimandare i lavori a nuova data. La serie originale della CW, trasmessa dal 2007 al 2012, è stata un successo tra il pubblico più giovane, riuscendo ad adattare i famosi romanzi young adult di Cecily von Ziegesar in uno show audace e glamour. Le vite scandalose dell’Upper East Side sono state raccontate in una serie lunga sei stagioni. Gossip Girl ha lanciato le carriere di molti dei suoi protagonisti, in particolare Blake Lively, che ha interpretato la it-Girl Serena ... Leggi su optimagazine

_diana87 : Il reboot di Gossip Girl slitta al tardo 2021? Svelata la data d'inizio riprese - 361_magazine : Ripartono le riprese del reboot di #GossipGirl - flamanc24 : RT @RollingStoneita: #GossipGirl, iniziano le riprese del reboot #7settembre - iodice_carolina : RT @SkyTG24: Gossip Girl, le riprese del reboot al via a ottobre - Ozekov : Ma in che senso fanno il reboot di Gossip Girl io ancora non ho visto la serie originale -