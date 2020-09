Il focolaio di Coronavirus alla Sop di Polignano a Mare con 78 contagi (Di martedì 8 settembre 2020) Tutto è iniziato quando una lavoratrice dell’azienda ortofrutticola Sop di Polignano a Mare sabato è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus. Ieri sono stati eseguiti 159 tamponi agli operai dell’azienda. E 78 sono risultati positivi I tamponi sono stati analizzati la scorsa notte al “De Bellis” di Castellana Grotte. I colleghi dell’operaia positiva non risiedono tutti nel barese e una decina di loro presentava dei sintomi compatibili con Covid-19. La Asl Bari fa sapere che oltre ai tamponi eseguiti verranno fatti altri test “in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati”. A Polignano a Mare il Coronavirus era già ... Leggi su nextquotidiano

