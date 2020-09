Gazzetta - ADL non molla: City offre 70 mln per Koulibaly, il patron ne vuole di più (Di martedì 8 settembre 2020) Braccio di ferro col Manchester City di Aurelio De Laurentiis, che non vuole fare sconti nella trattativa per portare alla corte di Pep Guardiola il difensore Kalidou Koulibaly. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Gazzetta - Fiorentina su Milik, ADL chiede due gioielli ma Commisso (e i giocatori) hanno detto 'no' #calciomercato - Spazio_Napoli : - sscalcionapoli1 : Gazzetta - ADL a muso duro con Milik: è pronto a metterlo fuori rosa #calciomercato - gennysiervo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - 'Voglio vincere anche la Champions', Osimhen e il primo incontro con ADL -