Foggia: è morto Pasquale Casillo, il presidente di Zemanlandia Imprenditore, fu presidente della squadra di calcio Zemanlandia (Di martedì 8 settembre 2020) Se ne va un uomo che ha saputo trasmettere a Foggia ambizioni forti, che ha fatto dello sport e del calcio una bellissima e memorabile storia collettiva. Questo, vua tweet, il ricordo di Raffaele Piemontese. Imprenditore del grano, fra i più importanti in Italia, Pasquale Casillo fu anche presidente della squadra fra le più belle nella storia del calcio italiano, il Foggia allenato da Zdenek Zeman. Pas Casillo aveva 71 anni. L'articolo Foggia: è morto Pasquale Casillo, il presidente di Zemanlandia

Pasquale Casillo si è spento la scorsa notte all’ospedale di Lucera, in provincia di Foggia.Con lui non solo il Foggia, ma Foggia, visse un momento magico, sia calcisticamente che imprenditorialmente: il suo impero del grano dava lavoro a migliaia di persone, fino a quando non fu trascinato ...