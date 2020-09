FAUCI AVVERTE CHE LA TERRA È ENTRATA IN UN’ERA PANDEMICA (Di martedì 8 settembre 2020) “CI SONO MOLTI ESEMPI IN CUI LE EMERGENZE DI MALATTIE RIFLETTONO LA NOSTRA CRESCENTE INCAPACITÀ DI VIVERE IN ARMONIA CON LA NATURA”. Il dottor Anthony FAUCI, il massimo consigliere del coronavirus della Casa Bianca, AVVERTE che l’umanità sta entrando in un ‘”era PANDEMICA”. A questo punto, quasi sei mesi dopo che la pandemia COVID-19 ha messo in ginocchio il mondo intero , potrebbe sembrare ovvio. Ma come riporta il Washington Post , FAUCI sta parlando di qualcosa di più grande dell’attuale pandemia. Piuttosto, crede che l’attività umana sia diventata un importante contributo all’emergere di nuove malattie mortali. “Il COVID-19, riconosciuto alla fine del 2019, non ... Leggi su databaseitalia

