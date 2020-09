Ecco un infuso profumato che vi sognerete di notte! E in più è anti-age! (Di martedì 8 settembre 2020) Con l’autunno, se l’insonnia si presenta e le notti si fanno agitate, Ecco un infuso profumato perfetto per ovviare al problema: vi regalerà sogni sereni e dolcissimi, ma non solo! Di che cosa stiamo parlando? Della tisana al rosmarino! Si tratta di una pianta sempreverde originaria del bacino del Mediterraneo, utilizzata per lo più come condimento, o all’interno di prodotti per la cura del corpo. Grazie alle sue innumerevoli e conclamate proprietà, apporta numerosi benefici al benessere personale. Ma forse non conoscete ancora la sua capacità di ridurre il cortisolo, l’ormone cosiddetto dello stress che, se raggiunge picchi troppo elevati, causa difficoltà nell’addormentamento. inoltre interferisce con il buon funzionamento del sistema immunitario, provoca sbalzi ... Leggi su pianetadonne.blog

im_imma_ : Mio padre che dice che è figo Jude Law Io: Bravo ragazzo, ecco chi mi hai infuso ottimi geni ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco infuso Ecco un infuso profumato che vi sognerete di notte! E in più è anti-age! NonSoloRiciclo Pelle del viso stanca e spenta? Scopri le tre mosse per rigenerarla

Ti è capitato di notare un peggioramento sulla tua pelle del viso? Ecco come rigenerare una pelle del viso stanca e spenta in tre semplici mosse. una pelle del viso spenta può avere un effetto terribi ...

Ecco cos'è il quadrato del Sator del film Tenet

Non sappiamo a cosa servisse il quadrato del Sator evocato da Christopher Nolan, ma può raccontarci qualcosa del rapporto tra gioco e magia Christopher Nolan ha colpito ancora, e con Tenet fin dal tit ...

Ti è capitato di notare un peggioramento sulla tua pelle del viso? Ecco come rigenerare una pelle del viso stanca e spenta in tre semplici mosse. una pelle del viso spenta può avere un effetto terribi ...Non sappiamo a cosa servisse il quadrato del Sator evocato da Christopher Nolan, ma può raccontarci qualcosa del rapporto tra gioco e magia Christopher Nolan ha colpito ancora, e con Tenet fin dal tit ...