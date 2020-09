De Bruyne più forte del Liverpool: lui il giocatore dell’anno in Premier (Di martedì 8 settembre 2020) Il collettivo fa la differenza nelle competizioni, ma il talento individuale, spesso, emerge al momento delle valutazioni complessive. E' il caso di quanto accaduto al momento delle premiazioni dei migliori interpreti della Premier League. Il Liverpool ha dominato in lungo e in largo il campionato, conquistando l'ambito scettro con ben sette giornate d'anticipo. Una prova di forza davvero straordinaria da parte degli uomini di Jurgen Klopp.caption id="attachment 535857" align="alignnone" width="600" De Bruyne (Getty Images)/captionUOMO SOLOMa alla fine, quando si parla di miglior interprete dell'anno, c'è un uomo solo al comando. Si tratta di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga del Manchester City fa meglio di due giocatori del Liverpool, Sadio Mané e Virgil Van Dijk. Merito dei ... Leggi su itasportpress

