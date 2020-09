Colleferro, il fratello degli arrestati: «Non sono stati loro a sferrare il colpo mortale, sono sicuro. Ma se hanno sbagliato pagheranno». Al via gli interrogatori (Di martedì 8 settembre 2020) «Non potrei mai pensare che abbiano ucciso e infierito su un ragazzetto come Willy, che lo abbiano addirittura colpito quando lui era a terra, tutti contro uno. Io so che non può essere così e sono convinto e confido che venga dimostrato, che il colpo mortale, forse un calcio alla bocca, non l’hanno sferrato loro. Però una cosa voglio che sia chiara: se Gabriele e Marco hanno sbagliato, devono pagare fino in fondo». A parlare al Messaggero è Alessandro Bianchi, 33 anni, fratello maggiore di Gabriele e Marco, i pugili accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro: «Non dico che i miei fratelli siano santi, hanno fatto ... Leggi su open.online

