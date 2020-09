Brexit, Johnson prova a modificare l’accordo sull’Irlanda del Nord con una legge. Sassoli: “Rispettare i termini o gravi conseguenze” (Di martedì 8 settembre 2020) Il conto alla rovescia verso la Brexit non si ferma, con il 31 ottobre fissato come data ultima per la stipula di un accordo di separazione defintivo, ma da una situazione di stallo che aveva fatto preoccupare, all’inizio dell’estate, il capo dei negoziatori Ue, Michel Barnier, si è passati addirittura a un tentativo da parte del governo britannico di rivedere i termini del divorzio firmato a inizio anno dalle parti. Il premier Boris Johnson ha infatti annunciato di voler presentare mercoledì al Parlamento di Westminster una legge interpretativa dell’accordo sulla delicata questione del protocollo che impegna a garantire il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord. Decisione che ha provocato la protesta delle opposizioni e di Bruxelles, con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Assolutamente da leggere su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sulle mosse di Boris Johnson su Brexit - MediasetTgcom24 : Brexit, media inglesi: premier Johnson darà 38 giorni a Ue per accordo #brexit - fromeo : Brexit: Johnson fa il duro e il Governo ammette violazioni - nana_bubico : #Brexit , Johnson respinge i ricatti di #Bruxelles e rilancia: c'è vita fuori dall'Ue - Marko_Morandi : RT @Capezzone: Assolutamente da leggere su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sulle mosse di Boris Johnson su Brexit -