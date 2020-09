Bonus bici e monopattini, richieste dal 4 novembre: ecco come fare (Di martedì 8 settembre 2020) Per il Bonus mobilità, conosciuto meglio come "Bonus bici", c'è finalmente una data certa: il 4 novembre . Sarà da quel giorno, infatti, che sarà possibile registrarsi sul portale del Ministero dell'Ambiente,... Leggi su feedpress.me

fattoquotidiano : Bonus bici, la piattaforma per le richieste sarà accessibile dal 4 novembre. Il ministro Costa: “Niente clic day, t… - sole24ore : Bonus bici e monopattini, dal 4 novembre si presentano le richieste: ecco come ottenerlo - matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - zazoomblog : Parte il bonus bici: ecco come fare richiesta - #Parte #bonus #bici: #richiesta - AndreaSimbula : RT @wallstreetita: E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che contiene le indicazioni per ottenere il #bonusbici (fino a 500… -