Bologna, 3 immigrati massacrano anziano per derubarlo. Nessuno fa niente (Video) (Di martedì 8 settembre 2020) Bologna, 8 set – Un’altra aggressione ai danni di un italiano operata da un gruppo di extracomunitari, immortalata in un Video, e che arriva solo a quattro giorni di distanza da quella di cui avevamo precedentemente parlato sulle pagine del Primato: il 4 settembre si trattava di quattro africani che massacravano a calci in testa e pugni un italiano per poterlo rapinare de suoi averi, mentre oggi tocca a tre stranieri che mettono a tappeto un italiano – potrebbe trattarsi di un anziano o un signore di mezza età – per sottrargli borsa, orologio e bicicletta. Succede nella multiculturale ed inclusiva Bologna, un luogo magico, dove, tanto per fare un esempio, il vescovo dispone che per la festa patronale vengano cucinati tortellini «inclusivi» halal al pollo affinché ... Leggi su ilprimatonazionale

