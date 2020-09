Aversa, parcheggi a pagamento al cimitero: scoppia la polemica (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAversa (Ce) – “È inaccettabile che un cittadino debba pagare per parcheggiare la sua auto all’esterno del cimitero. Non è una questione di soldi, ma di etica”. A parlare è il responsabile della sede di Aversa ed agro Aversano dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, Biagio Ciaramella, che ha espresso tutta la sua disapprovazione in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. Il punto di vista è pienamente condiviso dall’Associazione “Mamme Coraggio e Vittime della Strada – Onlus”, Elena Ronzullo. “Chi si reca al cimitero, lo fa per lutto o, in altri casi, addirittura per sotterrare un caro – afferma indignato il referente locale del ... Leggi su anteprima24

vnewsita : Aversa. Parcheggi a pagamento al cimitero, è bufera - larampait : #Aversa. #Parcheggi a #pagamento al #cimitero: indignati #AIFVS Onlus, #MammeCoraggio, #ComitatoStrisceBlu e #M5S - larampait : Aversa. Parcheggi a pagamento al cimitero: indignati AIFVS Onlus, Mamme Coraggio, Comitato Strisce Blu e M5S -… -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa parcheggi Aversa. Parcheggi a pagamento al cimitero: indignati AIFVS Onlus, Mamme Coraggio, Comitato Strisce Blu e M5S La Rampa I malati Covid all'ospedale Cotugno sono sempre più giovani. "Amplieremo la terapia sub intensiva"

Serie B, Brayan Vera del Lecce positivo al Covid: tutta la squadra in isolamento Il difensore del Lecce Brayan Vera è risultato positivo al tampone per il coronavirus al rientro delle vacanze. Il colo ...

Aversa, strisce blu: è già caos prima dell’avvio del nuovo servizio

Aversa (Caserta) – Poco più di 200 abbonamenti disponibili per 60mila abitanti e per migliaia di pendolari che lavorano ad Aversa. Strisce blu, continua il caos prima dell’entrata in vigore del serviz ...

Serie B, Brayan Vera del Lecce positivo al Covid: tutta la squadra in isolamento Il difensore del Lecce Brayan Vera è risultato positivo al tampone per il coronavirus al rientro delle vacanze. Il colo ...Aversa (Caserta) – Poco più di 200 abbonamenti disponibili per 60mila abitanti e per migliaia di pendolari che lavorano ad Aversa. Strisce blu, continua il caos prima dell’entrata in vigore del serviz ...