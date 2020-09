Andrea Agnelli: “Atalanta club con legittime ambizioni europee, sono contento per loro” (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Agnelli, presidente dell’Eca oltre che della Juventus, è tornato in occasione dell’Assemblea dell’associazione dei club europei a parlare del “caso Atalanta” dopo le sue parole di alcuni mesi fa. Il numero uno bianconero ha fatto praticamente marcia indietro sulle sue parole, che sarebbero state recepite nella maniera sbagliata. “L’Atalanta è un club con legittime ambizioni europee -ha affermato Agnelli – Quest’anno si sono nuovamente qualificati sul campo per giocare la Champions e io sono molto contento per loro perchè sono uno dei pochi club con un progetto serio. Il loro progetto non ... Leggi su sportface

