Agnelli e la crisi del calcio: «I club avranno problemi di cassa, non rivedremo più gli stessi soldi» (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Agnelli, numero uno dell’Eca, è intervenuto all’assemblea dei grandi club e ha fatto il punto sulla crisi del calcio. Ha detto: Sarà difficile rivedere le stesse cifre nel momento in cui andremo a ritrattare gli attuali accordi (diritti tv). L’impatto sarà anche anche sul mercato, con stime che parlano di una riduzione dei valori tra il 20 e il 30%. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà un drammatico calo dell’EBITDA che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte dei club, e dovremo fare particolarmente attenzione su come gestire la fine della stagione 2019/20 e l’intera stagione 2020/21. Il drammatico crollo dei ricavi è ... Leggi su ilnapolista

