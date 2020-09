Vittorio Sgarbi alla Mostra del cinema di Venezia sul palco bacia e abbraccia l’attrice Sara Serraiocco, ma lei si infuria (Di lunedì 7 settembre 2020) Sabato 5 settembre si è tenuta la 77esima Mostra del cinema di Venezia a cui hanno presenziato tantissimi vip e durante la quale sono stati premiati tanti attori e tante attrici. I destinatori hanno ricevuto i premi Kinéo e a premiare, tra i tanti, c’era anche Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi premia Sara Serraiocco ma lei si infuria Sabato sera a premiare c’era anche Vittorio Sgarbi che, arrivato alla Mostra, non si è preoccupato di mantenere alcuna distanza sociale come diMostrano i vari filmati che sono circolati in rete. Ci sono stati per tutti baci e abbracci in barba alle norme del ... Leggi su baritalianews

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no' - SkyTG24 : Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina… - Spicci3 : @gabry_malvagia Quando Sgarbi Vittorio scrive un tweet, è perché ha bisogno di una cassa di risonanza mediatica che… - andreavent3 : RT @CalaminiciM: “ se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid . Mi auguro di no” Vittorio Sgarbi Trentacinque m… - tavano_anna : RT @Santas_Official: Vittorio #Sgarbi: 'Se Silvio dovesse peggiorare allora vorrà dire che ho sottovalutato la cosa'. Noi invece cosa potre… -