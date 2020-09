Uomini e Donne, si parte oggi. Vedremo la famosa lite tra Gemma e Vivarelli? (Di lunedì 7 settembre 2020) Inizia oggi, lunedì 7 settembre, su Canale 5, la prima puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che sarà trasmesso a partire dalle ore 14,45. Per lo storico programma si tratta della 25esima edizione. Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne Sono molte le novità che ci aspettano nella nuova edizione di Uomini e Donne. Prima di tutto il trono over e il trono classico saranno fusi in un’unica puntata, quindi non saranno più registrate puntate divise come accadeva l’anno scorso. Per rispettare le normative covid, inoltre, è stato rinnovato tutto lo studio, il pubblico sarà presente ma posizionato in modo da garantire il rispetto delle regole. La prima puntata di ... Leggi su tutto.tv

