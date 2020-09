UFFICIALE - Malcuit, l'entità del problema fisico: contusione alla gamba (Di lunedì 7 settembre 2020) Infortunio in casa Napoli. A meno di due settimane dall'inizio del campionato, Rino Gattuso deve far fronte ad un problema fisico occorso a Kevin Malcuit, che comunque non dovrebbe essere grave. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Malcuit, l'entità del problema fisico: contusione alla gamba - sportli26181512 : Napoli, il report dell'allenamento: nuovo problema per Malcuit: Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il r… - LucianoQuaranta : RT @Napoli_Report: ??#Napoli, formazione ufficiale #NapoliTeramo: Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Lozano, You… - DilectisG : RT @Napoli_Report: ??#Napoli, formazione ufficiale #NapoliTeramo: Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Lozano, You… - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: ??#Napoli, formazione ufficiale #NapoliTeramo: Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Lozano, You… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Malcuit Napoli, il report dell'allenamento: nuovo problema per Malcuit Calciomercato.com CASTEL DI SANGRO - Amichevole Napoli-Teramo, ecco la formazione ufficiale degli azzurri

Di seguito, la formazione ufficiale del Napoli in vista dell'amichevole contro il Teramo a Castel di Sangro: Ospina, Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Gaetano, Politano, Amin, Lozano, Osimh ...

Napoli, Osimhen è già devastante: tripletta anche al Teramo, è 4-0

Secondo e ultimo test amichevole per il Napoli di Gennaro Gattuso in ritiro a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno affrontato il Teramo e hanno vinto per 4-0 con tripletta di un sempre più scatenato e ...

Di seguito, la formazione ufficiale del Napoli in vista dell'amichevole contro il Teramo a Castel di Sangro: Ospina, Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Gaetano, Politano, Amin, Lozano, Osimh ...Secondo e ultimo test amichevole per il Napoli di Gennaro Gattuso in ritiro a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno affrontato il Teramo e hanno vinto per 4-0 con tripletta di un sempre più scatenato e ...