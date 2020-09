TSM batte FlyQuest e si aggiudica la LCS Summer Finals 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Per la prima volta dal Summer Split del 2017 TSM è diventata campione di LCS. La nota squadra di esports ha affrontato in finale FlyQuest riuscendola a battere e conseguendo il titolo dopo aver disputato però una stagione abbastanza sotto tono. La finale è iniziata con qualche problema alla rete che ha fatto si che venisse ritardata di ben 40 minuti, uno strazio per i fan. Ripercorriamo ora il cammino durante i playoff delle due squadre per raggiungere la finale. TSM ha battuto Golden Guardians, Dignitas, Cloud9 e Liquid. FlyQuest invece ha dovuto affrontare e superare Cloud9 e Team Liquid. Gli addetti ai lavori non avevano dubbi sulla vittoria di TSM una volta raggiunta la finale data la capacità dei suoi giocatori di dare il massimo nelle partite che contano veramente. Da ... Leggi su esports247

