Tik Tok, 15enne muore di overdose dopo aver partecipato alla Benadryl Challenge (Di lunedì 7 settembre 2020) Una Challenge di Tik Tok torna a causare vittime tra i più giovani, e questa volta si è trattato di una 15enne di Oklahoma City: si chiama Benadryl Challenge, e chiede agli utenti di riprendersi mentre si assume il Benadryl, un farmaco antistaminico che si usa per le allergie. La sfida prevede che i partecipanti continuino a ingerire la medicina finché la sostanza inizia a provocare allucinazioni. Ma per Chloe Phillips, 15 anni, la Challenge si è rivelata fatale: è morta ad Oklahoma City a causa di una overdose. Un dosaggio troppo alto di Benadryl, infatti, può danneggiare o fermare il sistema cardiocircolatorio. È accaduto il 21 agosto, e la storia della giovane ragazza ha commosso tanti giovani ... Leggi su tpi

