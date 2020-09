TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 13 al 19 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da domenica 13 a sabato 19 settembre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dal 13 al 18 settembre 2020Mentre fuori infuria un temporale, Eva si prepara ad andare ad un appuntamento medico. Quando la donna si trova in ascensore, però, improvvisamente le si rompono le acque e inizia il travaglio! E, come se non bastasse, proprio in quel momento il Fürstenhof va in blackout e l’ascensore si ferma… Franzi non riesce a credere che Tim abbia davvero sposato Nadja. Disperata, la ragazza si confida con Hildegard, a cui racconta i propri sospetti sulla relazione di Nadja con Dirk. La Sonnbichler, però, la mette in guardia dal diffondere certe voci al ... Leggi su tvsoap

