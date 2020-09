Tamponi irregolari e senza autorizzazione: scatta il blitz dei Nas in un noto laboratorio (Di lunedì 7 settembre 2020) Caserta. Tamponi effettuati in maniera irregolare e senza alcuna richiesta da parte dell’Asl, scatta il blitz dei Nas. Nel mirino dei carabinieri è finito un laboratorio diagnostico di Caserta. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno anche segnalato il responsabile del centro diagnostico all’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Tamponi per il coronavirus effettuati in maniera irregolare e al di fuori di qualunque richiesta da parte del Servizio Sanitario Nazionali: a finire nei guai è un laboratorio diagnostico di Caserta, d ..."Le Regioni hanno condiviso le linee guida, punti essenziali e imprescindibili per cercare di garantire il servizio", ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al termine della C ...