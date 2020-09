Stop a kebab e negozi etnici, l’ordinanza del Sindaco che fa discutere (Di lunedì 7 settembre 2020) È l’ordinanza del Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco che mette al bando numerose attività ritenute non adatte al centro storico di Vicenza «I venditori di kebab nel centro storico devono sloggiare». Non sono solo i kebab ad essere stati messi al bando dall’ordinanza del Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ma anche numerose altre attività come … L'articolo Stop a kebab e negozi etnici, l’ordinanza del Sindaco che fa discutere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

