Speranza: "Vaccino contro il Covid sia gratuito e vada prima a operatori sanitari e anziani" (Di lunedì 7 settembre 2020) Speranza. Dopo aver annunciato che le prime dosi del vaccino contro il coronavirus potrebbero arrivare già entro la fine dell'anno, il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta: "All'inizio ne avremo poche dosi, due o tre milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, riconosce che ci stiamo addentrando in una stagione complicata, ma si dice allo stesso tempo ottimista: "Non ho mai abbassato la guardia e sono preoccupato anche ora. L'autunno non sarà facile e ritengo vada gestito con la massima cautela. Eppure sono ...

