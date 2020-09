Scuola, oggi misure ad hoc nel nuovo Dcpm (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Ci saranno anche disposizioni ad hoc per la Scuola nel nuovo Dpcm del Governo che dovrebbe essere varato oggi, e che conferma in sostanza quanto deciso un mese fa, compreso quindi l'obbligo di mascherina, anche all'aperto, dalle 18 alle 6 (la cosiddetta norma 'anti-movida'). Le norme sono prorogate al 30 settembre. La novita' contenuta in uno degli allegati al provvedimento riguarda "le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" mentre in un altro allegato, si citano "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". Nel provvedimento, si ricorda infatti che "ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Scuola oggi Scuola, la riapertura preoccupa gli italiani: 7 famiglie su 10 ritengono che non sia sicura Oggi Scuola Inaugurato a Le Piastre il nido “La città nel bosco” per chi vive in montagna

La struttura è stata ricavata in alcuni ambienti della scuola materna Margherita Tomasi: «Mantenere servizi qui per contastare l’abbandono» PISTOIA Nelle frazioni collinari e montane si sentiva la man ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: oggi riaprono le scuole in Alto Adige

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 7 settembre. Sono 1.297 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 8 i decessi. I ...

