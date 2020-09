Rapporto Gimbe, il Nord dall'immigrazione sanitaria ci guadagna. Lombardia ed Emilia in testa (Di lunedì 7 settembre 2020) L’immigrazione sanitaria penalizza le regioni del Mezzogiorno a beneficio di quelle del Nord. “Il fiume di denaro scorre prevalentemente da Sud a Nord: 97% del saldo attivo confluisce nelle casse Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana. L’84% di quello passivo grava su Campania, Calabria, Lazio, Sicilia, Puglia e Abruzzo”. E’ quanto emerge dal report dell’osservatorio Gimbe che analizza la “La mobilità sanitaria interregionale nel 2018”, il fenomeno che si verifica quando i pazienti decidono di spostarsi per usufruire del sistema sanitario di un’altra regione.Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana sono le prima destinazioni dei pazienti che ... Leggi su huffingtonpost

