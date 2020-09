Paura a Bake Off Italia, concorrente di Benedetta Parodi cade: arriva l’ambulanza (Di lunedì 7 settembre 2020) Caduta a Bake Off Italia 2020: concorrente si infortuna Venerdì sera 4 settembre 2020 su Real Time è andata in onda la prima puntata dell’ottava stagione di Bake Off Italia. Quest’anno il programma dedicato ai dolci condotto da Benedetta Parodi ha visto l’ingresso di un nuovo giudice. Infatti, oltre ai veterani Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio, si è aggiunta la new entry Csaba Dalla Zorza. I concorrenti in gara sono sedici, divisi in due batterie di otto. Nella prima ci doveva esserci anche Peperita, caduta durante la corsa verso il tendone per realizzare le prove. La ragazza è stata trasportata con l’ambulanza per essersi infortunata ad un ginocchio. Successivamente la diretta interessata ha ... Leggi su kontrokultura

