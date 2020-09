Palermo, carriera finita per Martinelli: problemi durante le visite mediche (Di lunedì 7 settembre 2020) Brutte notizie per il capitano del Palermo, Alessandro Martinelli: le visite mediche hanno messo in mostra problemi di salute. Arriva una batosta per il Palermo. Infatti il suo capitano, Alessandro Martinelli, dovrà lasciare la carriera calcistica professionale. La notizia arriva con un comunicato stampa della società. Secondo il club rosanero infatti il giocatore non avrebbe superato le visite mediche. Il tono del comunicato è molto addolorato per la fine della carriera del suo giocatore, nato a Mendrisio in Svizzera nel 1993. Il sogno del centrocampista era quello di riportare il club siciliano in Serie B, serie in cui ha militato con il Brescia fino al 2019. Dopo una stagione in ... Leggi su bloglive

