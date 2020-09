“Mes molto vantaggioso”: la sinistra torna a chiedere il prestito-trappola Ue (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – La sinistra torna alla carica e chiede il Mes, il prestito-trappola Ue per le spese sanitarie dell’emergenza coronavirus. A detta del segretario del Pd Nicola Zingaretti e del ministro della Salute Roberto Speranza (LeU), il governo giallofucsia deve affettarsi a richiedere il Meccanismo europeo di stabilità versione coronavirus. torna quindi la manovra di accerchiamento per il premier Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle (Italia Viva, come è noto, è assolutamente a favore del Mes, e anche i renziani spesso sottolineano quanto sia vantaggioso ricorrere al prestito). Se Conte finora ha rimandato per non destabilizzare ulteriormente la maggioranza, i 5 Stelle ufficialmente si dicono contrari (per salvare la faccia ... Leggi su ilprimatonazionale

