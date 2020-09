Marina Berlusconi positiva al coronavirus, in isolamento a casa (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Marina Berlusconi, è risultata positiva al Covid-19. Secondo fonti a lei vicine, la presidente di Fininvest sta bene e lavora regolarmente, ovviamente in isolamento. Marina Berlusconi si è isolata nella sua abitazione di Milano dove continua a lavorare al telefono e attraverso riunioni via internet. La primogenita di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato a sua volta positivo al Covid-19, oltre a essere presidente della holding Fininvest è anche presidente di Mondadori. Massimo riserbo sugli eventuali contagi tra gli altri membri della famiglia di Marina, anche se secondo fonti vicine al gruppo Fininvest sia il marito sia i due figli, entrambi minorenni, sono in buone ... Leggi su agi

