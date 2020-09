Maltempo, a Genova una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento. In città danni, allagamenti e blackout (Di lunedì 7 settembre 2020) Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova, in allerta arancione dalla mezzanotte, tra le 2 e le 5 del mattino. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone della città. L'articolo Maltempo, a Genova una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento. In città danni, allagamenti e blackout proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Profilo3Marco : RT @repubblica: Maltempo: tempesta su Genova, danni e allagamenti - repubblica : Maltempo: tempesta su Genova, danni e allagamenti - meg_arte : RT @SkyTG24: Nubifragio a Genova, tromba d'aria si abbatte su Prà: danni e allagamenti. VIDEO - lillydessi : Maltempo in Liguria, pioggia, vento e fulmini a Genova: tromba d'aria a Pra' - Primocanale - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??? MALTEMPO A GENOVA: DANNI, BLACKOUT E ALLAGAMENTI ??? Disagi nella notte ?? -