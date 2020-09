Malattie rare, 3mila italiani con ipertensione polmonare (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set (Adnkronos Salute) – Spossatezza, affanno e svenimenti sono alcuni dei sintomi dell’ipertensione arteriosa polmonare, malattia rara dei vasi sanguigni dei polmoni, che “colpisce circa 60 persone su un milione, di tutte le classi di età, con una predominanza quasi doppia di casi nella donna. I dati dei registri internazionali indicano in media un rapporto di 1,9 donne colpite per ogni uomo e si stima che, in Italia, i malati siano circa 3mila”, spiega Nazzareno Galiè, direttore Cardiologia policlinico universitario Sant’Orsola di Bologna e coordinatore delle Linee guida internazionali sull’ipertensione polmonare. Sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni terapeutiche per questa malattia, ancora poco nota e troppo spesso diagnosticata in ... Leggi su meteoweb.eu

Spossatezza, affanno e svenimenti sono alcuni dei sintomi dell'ipertensione arteriosa polmonare, malattia rara dei vasi sanguigni dei polmoni, che "colpisce circa 60 persone su un milione, di tutte le ...

