L’apertura delle scuole in Campania ufficializzata da De Luca, tutto come previsto (Di lunedì 7 settembre 2020) Finalmente è stata ufficializzata la data di apertura delle scuole in Campania. Lo stesso Vincenzo De Luca, governatore della regione, ha reso noto in mattinata la sua intenzione di posticipare il rientro in aula. Esattamente come previsto e pure ampiamente anticipato in via ufficiosa, gli studenti non rientreranno in classe da lunedì 14 settembre ma per loro la campanella sarà posticipata di ben 10 giorni. come riportato nel video con protagonista la dichiarazione di Vincenzo De Luca, l’apertura delle scuole in Campania è da considerarsi confermata per giovedì 24 settembre. Nel pomeriggio di oggi 7 settembre ci sarà la riunione di ... Leggi su optimagazine

Tg3web : A Ravenna l'apertura delle celebrazioni per l'anno dantesco a 700 anni dalla morte, alla presenza del Presidente de… - WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - Tg3web : Il pianeta Terra sfruttato, la natura depredata. All'apertura della Giornata mondiale di preghiera per il Creato, P… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – De Luca, rinviata l’apertura delle scuole in Campania: UFFI… - wordweb81 : L'apertura delle scuole in Campania ufficializzata da #DeLuca, tutto come previsto -

Ultime Notizie dalla rete : L’apertura delle La percezione del marchio e il caso “Booking.com” Altalex