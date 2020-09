Il Pentagono conferma che sarà Microsoft a gestire il suo cloud (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Pentagono, sede del DoDIl Dipartimento della difesa americano tira dritto e conferma la contestata assegnazione a Microsoft del contratto Jedi per la fornitura e la gestione dei servizi di cloud computing del Pentagono. Nonostante il ricorso presentato da Amazon, che attualmente gestisce il servizio ed è considerato il principale fornitore nel mercato delle infrastrutture cloud con il suo Amazon Web Services e nonostante la sospensione che era stata richiesta dalla corte federale per valutare che la decisione non fosse condizionata da fattori politici, il colosso di Redmond si conferma così il principale assegnatario del contratto decennale da 10 miliardi di dollari per costruire il Joint enterprise defense infrastructure della Difesa americana. A far ... Leggi su wired

